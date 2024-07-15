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Непомнящий: Испания не была первым фаворитом на Евро, но теперь их соперники будут дрожать

Непомнящий: Испания не была первым фаворитом на Евро, но теперь их соперники будут дрожать
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Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о сборной Испании, которая стала победителем Евро-2024.

«Как бы банально ни звучало, но победа Испании над Англией ожидаема. Но сложнее, чем могли подумать, хотя у испанцев было преимущество на протяжении матча по всем критериям.

Испания вернулась на лидирующие позиции после непростого времени смены поколений. Сейчас все будут дрожать, играя с такой командой. Хороший сплав молодых и опытных футболистов, хорошая работа тренера и федерации за такой подбор специалиста. Да, проблемы будут, потому что есть Южная Америка, сборная оттуда является чемпионом мира. Но нужно радоваться, что испанцы поднялись на такой уровень.

Сетка плей-офф Евро-2024

Испанию не называли первым фаворитом Евро, говорили про Францию, Германию. Но есть тенденция, что во всех этих командах есть футболисты высочайшего класса до 20 лет. Поэтому не только у Испании растёт поколение, в той же Англии. Интересно будет наблюдать. Мне кажется, и в России есть сдвиги в эту сторону», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
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Новости. Футбол
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