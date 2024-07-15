Непомнящий: Испания не была первым фаворитом на Евро, но теперь их соперники будут дрожать

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о сборной Испании, которая стала победителем Евро-2024.

«Как бы банально ни звучало, но победа Испании над Англией ожидаема. Но сложнее, чем могли подумать, хотя у испанцев было преимущество на протяжении матча по всем критериям.

Испания вернулась на лидирующие позиции после непростого времени смены поколений. Сейчас все будут дрожать, играя с такой командой. Хороший сплав молодых и опытных футболистов, хорошая работа тренера и федерации за такой подбор специалиста. Да, проблемы будут, потому что есть Южная Америка, сборная оттуда является чемпионом мира. Но нужно радоваться, что испанцы поднялись на такой уровень.

Испанию не называли первым фаворитом Евро, говорили про Францию, Германию. Но есть тенденция, что во всех этих командах есть футболисты высочайшего класса до 20 лет. Поэтому не только у Испании растёт поколение, в той же Англии. Интересно будет наблюдать. Мне кажется, и в России есть сдвиги в эту сторону», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.