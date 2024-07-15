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Ширер — о Саутгейте: подозреваю, что матч с Испанией стал для него последним в сборной

Ширер — о Саутгейте: подозреваю, что матч с Испанией стал для него последним в сборной
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Бывший нападающий «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер высказался о главном тренере национальной команды Англии Гарете Саутгейте.

«Подозреваю, что этот матч может стать последним для Саутгейта. Мы все разочарованы. Да, мы могли играть в более красивый футбол, в более атакующий, но Англия всё-таки дошла до финала. Когда подбираешься так близко, необходимо переступать черту. Но реальность такова, что при Саутгейте мы дважды выходили в финал Евро. Дважды выходили, но не выиграли. Это причинит ему боль, и, возможно, Гарет подумает, что пришло время для кого-то другого», — приводит слова Ширера Daily Mail.

Сетка плей-офф Евро-2024

Напомним, Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала Евро подряд. Также сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала чемпионата Европы подряд. В финальном матче турнира 2021 года сборная Англии проиграла национальной команде Италии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
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Новости. Футбол
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