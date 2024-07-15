Ширер — о Саутгейте: подозреваю, что матч с Испанией стал для него последним в сборной

Бывший нападающий «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер высказался о главном тренере национальной команды Англии Гарете Саутгейте.

«Подозреваю, что этот матч может стать последним для Саутгейта. Мы все разочарованы. Да, мы могли играть в более красивый футбол, в более атакующий, но Англия всё-таки дошла до финала. Когда подбираешься так близко, необходимо переступать черту. Но реальность такова, что при Саутгейте мы дважды выходили в финал Евро. Дважды выходили, но не выиграли. Это причинит ему боль, и, возможно, Гарет подумает, что пришло время для кого-то другого», — приводит слова Ширера Daily Mail.

Напомним, Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала Евро подряд. Также сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала чемпионата Европы подряд. В финальном матче турнира 2021 года сборная Англии проиграла национальной команде Италии.