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У Месси распухла нога, Шакира зажигала, Ди Мария прощался. Фото победы Аргентины на Копе

15 июля в Майами (США) на стадионе «Хард Рок» сборная Аргентины одержала победу над Колумбией в финале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:0 (ДВ).

Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.

Аргентина выиграла свою группу А с максимальным количеством очков (9). В квартете также были Канада (4 очка), Чили (2 очка) и Перу (1 очко). В плей-офф аргентинцы на своём пути обыграли Эквадор (1:1, 4:2 пен.) и Канаду (2:0).

Лучшие кадры победы сборной Аргентины — в фотоподборке «Чемпионата».

Таким образом, Аргентина стала самой титулованной командой в истории Копы. На её счету 16 титулов.

Второе место занимает сборная Уругвая – 15 побед. Замыкает тройку сборная Бразилии – 9 побед.