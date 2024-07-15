У Месси распухла нога, Шакира зажигала, Ди Мария прощался. Фото победы Аргентины на Копе

15 июля в Майами (США) на стадионе «Хард Рок» сборная Аргентины одержала победу над Колумбией в финале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:0 (ДВ).
Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.
Аргентина выиграла свою группу А с максимальным количеством очков (9). В квартете также были Канада (4 очка), Чили (2 очка) и Перу (1 очко). В плей-офф аргентинцы на своём пути обыграли Эквадор (1:1, 4:2 пен.) и Канаду (2:0).
Лучшие кадры победы сборной Аргентины — в фотоподборке «Чемпионата».
Таким образом, Аргентина стала самой титулованной командой в истории Копы. На её счету 16 титулов.
Второе место занимает сборная Уругвая – 15 побед. Замыкает тройку сборная Бразилии – 9 побед.