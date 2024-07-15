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Ди Мария поделился эмоциями после своего последнего матча в составе сборной Аргентины

Ди Мария поделился эмоциями после своего последнего матча в составе сборной Аргентины
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Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился эмоциями от своего последнего матча в составе национальной команды.

«Скалони сказал мне сыграть ещё одну игру ради оваций, но это всё. Сегодняшний матч был последним. Я обещал пойти и увидеть их (болельщиков). Все чувства сегодня были очень странными. Я не могу просить о большем», — приводит слова Ди Марии журналист Гастон Эдул на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Последним матчем за сборную Аргентины для Анхеля Ди Мария стал финал Кубка Америки — 2024, в котором аргентинцы обыграли Колумбию (1:0). Футболист вышел в стартовом составе «альбиселесте» и был заменён на 117-й минуте при счёте 1:0 в пользу аргентинцев. При уходе на замену Ди Мария расплакался.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    
Комментарии
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