Лаутаро Мартинес высказался о победе сборной Аргентины на Кубке Америки — 2024

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, ставший автором единственного гола в финальном матче Кубка Америки — 2024 с Колумбией, высказался о победе своей национальной команды в турнире.

«Я счастлив за гол и за титул. Это стоило нам многого. Мы снова привезли Кубок в Аргентину, чего мы все и хотели», — приводит слова Мартинеса пресс-служба национальной команды в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что Лаутаро Мартинес с пятью голами стал лучшим бомбардиром турнира. В активе его ближайшего преследователя нападающего сборной Венесуэлы Соломона Рондона три забитых мяча, по два гола на Копе-2024 забили ещё 13 игроков, включая нападающего «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобу.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.