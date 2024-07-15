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Лаутаро Мартинес высказался о победе сборной Аргентины на Кубке Америки — 2024

Лаутаро Мартинес высказался о победе сборной Аргентины на Кубке Америки — 2024
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Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, ставший автором единственного гола в финальном матче Кубка Америки — 2024 с Колумбией, высказался о победе своей национальной команды в турнире.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

«Я счастлив за гол и за титул. Это стоило нам многого. Мы снова привезли Кубок в Аргентину, чего мы все и хотели», — приводит слова Мартинеса пресс-служба национальной команды в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что Лаутаро Мартинес с пятью голами стал лучшим бомбардиром турнира. В активе его ближайшего преследователя нападающего сборной Венесуэлы Соломона Рондона три забитых мяча, по два гола на Копе-2024 забили ещё 13 игроков, включая нападающего «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобу.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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