Силкин: сборная Испании утёрла всем нос на Евро — дети обыграли Англию

Известный российский специалист Сергей Силкин высказался о сборной Испании, которая стала победителем Евро-2024.
«Можно посмотреть на путь Испании в плей-офф: с Германией забили в дополнительном времени за две минуты до конца, с Англией тоже за несколько минут до окончания основного времени. То есть их не устраивала ничья и серия пенальти, они хотели побеждать. Не ожидал, что у Испании может быть такая хорошая команда. Она играла в атакующий футбол и утёрла нос всем. Хотя Англия тоже неплохо играла в финале, но Испания была сильнее.
У Англии все игроки взрослые, есть Фоден, но ему и не 16 лет. Англичан обыграли дети. У Испании тоже есть опытные, но молодые уж больно хороши», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 15 июля 2024
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