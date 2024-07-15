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Силкин: сборная Испании утёрла всем нос на Евро — дети обыграли Англию

Силкин: сборная Испании утёрла всем нос на Евро — дети обыграли Англию
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Известный российский специалист Сергей Силкин высказался о сборной Испании, которая стала победителем Евро-2024.

«Можно посмотреть на путь Испании в плей-офф: с Германией забили в дополнительном времени за две минуты до конца, с Англией тоже за несколько минут до окончания основного времени. То есть их не устраивала ничья и серия пенальти, они хотели побеждать. Не ожидал, что у Испании может быть такая хорошая команда. Она играла в атакующий футбол и утёрла нос всем. Хотя Англия тоже неплохо играла в финале, но Испания была сильнее.

Сетка плей-офф Евро-2024

У Англии все игроки взрослые, есть Фоден, но ему и не 16 лет. Англичан обыграли дети. У Испании тоже есть опытные, но молодые уж больно хороши», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
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Новости. Футбол
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