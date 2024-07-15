Томас Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Нападающий сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер официально объявил о завершении карьеры в национальной команде. Последним матчем для футболиста в составе сборной стало поражение в 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с Испанией (1:2).

«Я всегда гордился тем, что представляю свою страну. Я хочу поблагодарить всех вас. Теперь я болельщик на трибунах», — сказал Мюллер в своём видеообращении на YouTube-канале.

34-летний Мюллер дебютировал за основную сборную своей страны в октябре 2010 года. С тех пор Томас провёл 131 матч за национальную команду, в которых забил 45 голов. Нападающий принял участие в четырёх чемпионатах Европы и четырёх чемпионатах мира. В 2014 году вместе с Германией он стал победителем мирового первенства.