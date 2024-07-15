«Душераздирающе». Беллингем — о поражении в финале Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался по итогам финального матча Евро-2024 с национальной командой Испании.

«Это душераздирающе. Нам важно извлечь уроки, вынести положительные и отрицательные моменты из этого опыта, чтобы продвинуть Англию вперёд», — приводит слова Беллингема BBC.

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье.

Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Первый тайм прошёл без забитых мячей. Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз. Таким образом, сборная Испании стала победителем чемпионата Европы.