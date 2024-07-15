Непомнящий: увеличение количества команд на Евро не повлияло на качество футбола

Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился мыслями о прошедшем чемпионате Европы — 2024. Напомним, победителем турнира стала сборная Испании.

«Подводя итоги Евро, тема интереса матчей серьёзно обсуждается в негативном ключе. Но я на стороне тех, кто считает, что увеличение количества команд не навредило качеству футбола. Да, были игры, результат которых легко предсказать, но таких мало. С другой стороны, я с пониманием отношусь к организаторам. Как бы это цинично ни звучало, но футбол — это большой бизнес. Основная цель для ФИФА и УЕФА — зарабатывать деньги на турнирах. Поэтому такой формат преследует только коммерческие цели», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.