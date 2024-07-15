Сергей Силкин рассказал, кого считает открытием и разочарованием Евро-2024

Известный российский специалист Сергей Силкин рассказал, кого считает открытием и разочарованием прошедшего чемпионата Европы — 2024.

«Открытием на чемпионате Европы стала сборная Испании и молодой мальчишка Ямаль. А разочарованием назову, наверное, сборную Германии. На хозяев турнира оказывается такое давление, что любая ошибка может стать фатальной. Так и произошло. Нельзя сказать, что они играли плохо, они, как никто, начали с хорошей игры: забили в первой игре пять мячей, с Испанией тоже хорошая игра была», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная Испании стала победителем Евро-2024, обыграв в финале национальную команду Англии (2:1), а 17-летний вингер испанцев Ламин Ямаль был признан лучшим молодым футболистом турнира.