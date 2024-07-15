«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна представил новую гостевую форму на сезон-2024/2025

Испанский «Реал Сосьедад» на своём официальном сайте представил новую гостевую форму на сезон-2024/2025.

Фото: ФК «Реал Сосьедад»

Фото: ФК «Реал Сосьедад»

«Этой формой мы хотели отдать двойную дань уважения. Футболка золотая, как песок наших пляжей, где для тысяч людей рождается футбол. Другим выдающимся элементом, который можно увидеть за различными оттенками золота, являются хорошо известные фермы, один из визуальных символов «Реале Арены». Наши команды будут играть на выезде, отдавая дань уважения нашей земле и нашему дому», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, занял шестое место в турнирной таблице Ла Лиги по итогам сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 38 матчей.