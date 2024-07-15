Трёх болельщиков Англии уволили с работы после их отъезда на финал Евро-2024 в Берлин

Трёх болельщиков сборной Англии уволили с работы после их отъезда на финал чемпионата Европы — 2024 в Берлин. Об этом сообщает британское онлайн-издание The Sun.

По сведениям источника, речь идёт об отце и двух сыновьях. Все работали инженерами в Бирмингеме, но на пути в Берлин мужчинам сообщили, что контракты с ними разорваны. Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье.

Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Первый тайм прошёл без забитых мячей. Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз. Таким образом, сборная Испании стала победителем чемпионата Европы.