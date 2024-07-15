«Спартак» — «Насаф»: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 15 июля, московский «Спартак» проведёт свой заключительный товарищеский матч перед началом нового сезона Российской Премьер-Лиги. Соперником красно-белых станет «Насаф» из Узбекистана. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, минувший сезон «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Москвичи набрали 50 очков за 30 туров. В 1-м туре нового сезона РПЛ красно-белые в гостях сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры запланировано на 17:30 мск.
В предыдущем товарищеском матче «Спартак» уступил московскому «Динамо» в серии послематчевых 11-метровых (1:1, 4:5 по пен.).
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