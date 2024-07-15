«Это кино». Скалони высказался о завершении карьеры Ди Марии в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о завершении карьеры в национальной команде вингера Анхеля Ди Марии. Последним матчем в составе Аргентины для Ди Марии стал финал Кубка Америки — 2024, в котором аргентинцы обыграли Колумбию (1:0). Футболист вышел в стартовом составе «альбиселесте» и был заменён на 117-й минуте при счёте 1:0 в пользу аргентинцев. При уходе на замену Ди Мария расплакался.

«Сегодняшняя игра Ди Марии была одной из лучших в его карьере. Он легенда, и то, как закончилась его история, — это кино», — приводит слова Скалони TyC Sports в соцсети Х (ранее Twitter).

Основное время матча завершилось без забитых мячей, поэтому победитель игры определялся в дополнительное время. Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.