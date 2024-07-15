Экс-тренер «Спартака» Черчесов: в какой-то степени стал болельщиком «Зенита»

Главный тренер сборной Казахстана, ранее возглавлявший «Спартак», Станислав Черчесов признался, что в какой-то степени является болельщиком санкт-петербургского «Зенита».

— В «Зенит» пошли бы?

— В «Зените» работает мой товарищ Богданыч, делает великолепную работу. В том году мы часто переписывались, чаще, чем обычно, потому что я видел, что не так просто. В «Ференцвароше» я это проходил сам на своей шкуре, когда ты пятый раз чемпион, уже притирается. Вроде делаешь свою работу так же, но окружение уже [ведёт себя] так, как будто всё само собой должно быть. Ничего само собой не бывает! Поэтому в том году в какой-то степени стал болельщиком «Зенита». В какой-то степени! — заявил Черчесов в выпуске YouTube-канала «Рашен Football».