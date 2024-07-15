Стали известны соперники медиаклубов в первом раунде Кубка России

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Стали известны соперники медиаклубов по первому раунду Пути регионов Фонбет Кубка России, сообщает пресс-служба турнира в телеграм-канале.

Новички турнира «БроукБойз» сыграют с «Квантом» из Обнинска, 2DROTS примут московский «Строгино», а соперником «Амкала» стала «Коломна». Сообщается, что все медиакоманды проведут матчи дома. Встречи состоятся 30 июля — 1 августа.

В Суперфинале Кубка России сезона-2023/2024 встречались «Зенит» и «Балтика». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1 и стали обладателями трофея.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимают участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).