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Булыкин: Испания заслуженно выиграла Евро, они играли зрелищно и радовали фанатов

Булыкин: Испания заслуженно выиграла Евро, они играли зрелищно и радовали фанатов
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Бывший нападающий «Локомотива», «Аякса» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о сборной Испании, которая стала победителем Евро-2024.

«Сборная Испании заслуженно выиграла чемпионат Европы. Испанцы показывали хорошую игру, много забивали, радовали болельщиков и очень сильно работали с мячом. А также в сборной была смесь опытных футболистов и хорошей молодёжи. Испания показала и понравилась тем, что в футбол надо играть зрелищно. Хотя другие сборные тоже были неплохи и преподносили сюрпризы, но испанцев можно выделить, потому что они достигли наивысшего результата на этом Евро», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сетка плей-офф Евро-2024

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
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Новости. Футбол
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