Булыкин: Испания заслуженно выиграла Евро, они играли зрелищно и радовали фанатов

Бывший нападающий «Локомотива», «Аякса» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о сборной Испании, которая стала победителем Евро-2024.

«Сборная Испании заслуженно выиграла чемпионат Европы. Испанцы показывали хорошую игру, много забивали, радовали болельщиков и очень сильно работали с мячом. А также в сборной была смесь опытных футболистов и хорошей молодёжи. Испания показала и понравилась тем, что в футбол надо играть зрелищно. Хотя другие сборные тоже были неплохи и преподносили сюрпризы, но испанцев можно выделить, потому что они достигли наивысшего результата на этом Евро», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.