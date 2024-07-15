Томас Цорн: на Евро был удивлён, какой уровень всё ещё в состоянии показывать Канте

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, кого считает открытием прошедшего чемпионата Европы — 2024.

«На чемпионате Европы меня положительно удивили сборные Германии, Австрии и Грузии. Конечно, открытием Евро стоит назвать Ламина Ямаля. От Франции и Бельгии я ожидал увидеть более доминирующую игру. Хотя был положительно удивлён, какой уровень всё ещё в состоянии показывать Канте», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, накануне, 14 июля, прошёл финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.