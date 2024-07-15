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«Ещё один». Лионель Месси опубликовал фотографию с двумя трофеями Кубка Америки

«Ещё один». Лионель Месси опубликовал фотографию с двумя трофеями Кубка Америки
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в своих соцсетях фотографию с двумя трофеями Кубка Америки после победы над Колумбией в финале Копы-2024.

Фото: Скриншот из соцсетей Лионеля Месси

Напомним, финальный матч проходил на стадионе «Хард Рок» в Майами. Встреча завершилась со счётом 1:0 (ДВ). Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.

Аргентина стала самой титулованной командой в истории Копы. На её счету 16 титулов. Второе место занимает сборная Уругвая – 15 побед. Замыкает тройку сборная Бразилии – 9 побед.

Напомним, по ходу сегодняшнего матча Месси получил травму и не смог продолжить игру.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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