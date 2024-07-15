Беллингем — о Евро-2024: Англия хотела переписать историю, не меньше, но нам не удалось

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем подвёл итоги чемпионата Европы — 2024 для команды Гарета Саутгейта.

«За последние несколько недель мы принесли много жертв. Вы знаете, с перенасыщенным календарём очень сложно оказаться в конце сезона на таком большом турнире. Это тяжело морально, физически, мы измотаны. Но ради нашей страны мы готовы отдать всё, и проиграть таким образом — это действительно жестоко. Мы хотели не меньше, чем творить историю и гордиться народом Англии. Мы этого не сделали. Тому есть причины. И мы рассмотрим и оценим их внутри коллектива», — приводит слова Беллингема AS.

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.