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Беллингем — о Евро-2024: Англия хотела переписать историю, не меньше, но нам не удалось

Беллингем — о Евро-2024: Англия хотела переписать историю, не меньше, но нам не удалось
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем подвёл итоги чемпионата Европы — 2024 для команды Гарета Саутгейта.

«За последние несколько недель мы принесли много жертв. Вы знаете, с перенасыщенным календарём очень сложно оказаться в конце сезона на таком большом турнире. Это тяжело морально, физически, мы измотаны. Но ради нашей страны мы готовы отдать всё, и проиграть таким образом — это действительно жестоко. Мы хотели не меньше, чем творить историю и гордиться народом Англии. Мы этого не сделали. Тому есть причины. И мы рассмотрим и оценим их внутри коллектива», — приводит слова Беллингема AS.

Сетка плей-офф Евро-2024

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
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