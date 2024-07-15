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Дмитрий Булыкин: сборная Англии всё время останавливается в шаге от мечты

Дмитрий Булыкин: сборная Англии всё время останавливается в шаге от мечты
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Бывший футболист «Динамо», «Локомотива» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о сборной Англии, которая уступила в финале чемпионата Европы — 2024 национальной команде Испании.

«Я думаю, повтор результата сборной Англии на чемпионате Европы никого не удовлетворил. Все вспомнят нефарт Саутгейта и Кейна. Поэтому в Англии могут поменять тренера, чтобы встрепенуться и чтобы что-то изменить в сборной. Саутгейт уже давно в сборной, но не получается достичь какого-то весомого результата, и всё время останавливаются в одном шаге от мечты. Но сборной Англии на чемпионате мира будет ещё сложнее что-то показать, кто бы тренером ни был», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сетка плей-офф Евро-2024
ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
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