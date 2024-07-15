Егор Титов рассказал, чем разочаровал чемпионат Европы — 2024

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о формате чемпионата Европы — 2024. Напомним, в Евро-2024 принимали участие 24 команды, хотя ранее в турнире участвовало 16 сборных.

«Чемпионат Европы разочаровал в том плане, что 24 команды — это всё-таки не 16. Добавляется восемь команд, которые, возможно, никогда бы не попали на чемпионат Европы. Но они там оказываются. От этого страдает качество. Я за формат 16 команд, чтобы топовых матчей было намного больше», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Испанцы одержали победу — 2:1.