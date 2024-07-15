«Всем довольны только в психбольнице». Президент «Урала» Иванов — о трансферной кампании

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над «Сочи» в матче 1-го тура Мелбет Первой лиги, а также высказался о трансферной кампании екатеринбуржцев в текущее летнее окно.

«Старт сезона всегда удаётся нам. Ничего неожиданного в победе над «Сочи» нет, мы провели качественную подготовку. Первая победа пока ни о чём не говорит. Нужно дальше закреплять игру, добиваться результата в каждом матче. Мы не обольщаемся, идём дальше.

Доволен ли трансферной кампанией? Кого‑то из игроков не смогли взять, кто‑то ушёл, на кого мы рассчитывали. Вот в прошлом сезоне мы взяли новых футболистов и со многими не угадали. А в позапрошлом сезоне взяли — во всех попали. Так же и сейчас — нельзя быть довольным всем. Всем довольны только в психбольнице», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, игра между «Уралом» и «Сочи» проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Иван Сараев из Санкт-Петербурга. «Урал» одержал победу над «Сочи» со счётом 2:0.

В составе екатеринбургской команды голы на свой счёт записали нападающий Алексей Каштанов и полузащитник Тимур Аюпов.

В следующем туре «Урал» встретится с ярославским «Шинником» 20 июля. Начало игры — в 12:30 мск. «Сочи» в тот же день примет на своём поле калининградскую «Балтику». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.