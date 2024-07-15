«Ахмат» представил новую форму на сезон-2024/2025

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Футбольный клуб «Ахмат» представил новую игровую форму на сезон-2024/2025.

Фото: ФК «Ахмат»

Фото: ФК «Ахмат»

«В структуре белой формы присутствует белая волна, которая символизирует чистоту помыслов и волны реки Сунжа, на которой расположен город Грозный. В переводе на чеченский язык Грозный издревле именуется Соьлжа-гIала, город на реке Сунже.

На зелёной форме ставшие уже привычными полосы теперь расположены по вертикали, они стали объёмнее, а зелёный цвет — насыщеннее. На полосах использованы элементы чеченского национального орнамента, выполненные в стили минимализма.

В обоих комплектах формы выдержаны основные клубные цвета — белый и зелёный. На рукавах футболок находится герб Чеченской Республики», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Ахмат» набрал 38 очков. Команда из Грозного расположилась на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Новый сезон РПЛ грозненцы начнут домашним матчем с «Краснодаром» в 1-м туре. Игра состоится 21 июля и начнётся в 20:00 мск.