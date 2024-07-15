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Оливейра: Марио Фернандес тренируется в общей группе, думаю, он останется в «Зените»

Оливейра: Марио Фернандес тренируется в общей группе, думаю, он останется в «Зените»
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что защитник команды Марио Фернандес тренируется в общей группе и должен быть готов к старту нового сезона.

— Марио восстанавливается, у него была сложная травма. Сейчас он тренируется в общей группе. К 1-му туру он должен быть готов. Думаю, он будет в заявке.

— Останется ли он в команде на следующий сезон?
— Думаю, да, — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

Напомним, к «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В минувшем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.

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