Опубликовано расписание матчей первого раунда Пути регионов Кубка России

Официальный телеграм-канал Фонбет Кубка России опубликовал расписание всех матчей первого раунда Пути регионов.
Фото: Телеграм-канал Кубка России
Фото: Телеграм-канал Кубка России
Всего в первом раунде Пути регионов сыграют 34 команды. Встречи нижней сетки турнира пройдут 30 июля–1 августа. На стадии первого раунда в борьбу за трофей вступят любительские команды, медиаклубы и клубы из Второй лиги с наименьшим рейтингом.
Отметим, что разбиение Кубка России на две части сетки впервые произошло в сезоне-2022/2023. Команды из Российской Премьер-Лиги выступают в отдельном турнире, вылетающие из него потом играют в Пути регионов.
В Суперфинале Кубка России сезона-2023/2024 встречались «Зенит» и «Балтика». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1 и стали обладателями трофея.