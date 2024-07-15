Опубликовано расписание матчей первого раунда Пути регионов Кубка России

Официальный телеграм-канал Фонбет Кубка России опубликовал расписание всех матчей первого раунда Пути регионов.

Фото: Телеграм-канал Кубка России

Фото: Телеграм-канал Кубка России

Всего в первом раунде Пути регионов сыграют 34 команды. Встречи нижней сетки турнира пройдут 30 июля–1 августа. На стадии первого раунда в борьбу за трофей вступят любительские команды, медиаклубы и клубы из Второй лиги с наименьшим рейтингом.

Отметим, что разбиение Кубка России на две части сетки впервые произошло в сезоне-2022/2023. Команды из Российской Премьер-Лиги выступают в отдельном турнире, вылетающие из него потом играют в Пути регионов.

В Суперфинале Кубка России сезона-2023/2024 встречались «Зенит» и «Балтика». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1 и стали обладателями трофея.