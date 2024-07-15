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Гатагов покинул «Амкал» вместе с тренерским штабом — источник

Гатагов покинул «Амкал» вместе с тренерским штабом — источник
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Главный тренер Сослан Гатагов покинул медийный футбольный клуб «Амкал» вместе со своими помощниками. Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, причины ухода специалиста заключаются в недовольстве команды работой и манерой общения специалиста по физподготовке Федяевой, а также в нежелании коллектива принимать новичков из списка Сослана на усиление.

Напомним, ранее стало известно, что «Амкал» будет третьим медиаклубом-участником следующего розыгрыша Кубка России. Ранее путёвки в официальный турнир получили 2DROTS и «БроукБойз» — финалисты пятого сезона Медиалиги. Действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимают участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).

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