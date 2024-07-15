Колыванов: все ровесники Ямаля ходят в школу, а он выигрывает чемпионат Европы

Бывший форвард московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о 17-летнем нападающем сборной Испании Ламине Ямале, а также выделил национальную команду Грузии среди других участников чемпионата Европы — 2024.

«Ямаль является открытием этого чемпионата Европы. Он быстрый и техничный и будет ещё прибавлять. Ему ведь исполнилось только 17 лет! Все его ровесники в школу ходят, а он выигрывает чемпионат Европы за Испанию.

Если выделять из сборных, то Грузия является открытием. В плей-офф они попали на сборную Испании, с которой тяжело. Но они вышли из непростой группы, молодцы», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Испанцы одержали победу — 2:1.