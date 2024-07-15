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«Наконец-то заплакал и Месси». Егор Титов — о победе Аргентины на Кубке Америки

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о победе Лионеля Месси со сборной Аргентины на Кубке Америки — 2024. В финале турнира аргентинцы обыграли Колумбию (1:0).

«Наконец-то заплакал и Месси (смеётся). Учитывая, что Роналду делает это регулярно, то Месси заслужил своим футболом быть немножко сентиментальным. И наконец-то Месси стал самым титулованным футболистом. Он уже вошёл в историю мирового футбола. Это уже факт!» — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Благодаря этой победе Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола. На счету 37-летнего нападающего 45 трофеев.

Второе место занимает защитник Дани Алвес – 44 титула. Замыкает тройку египетский полузащитник Хоссам Ашур, который всю карьеру выступал за «Аль-Ахли», — 39 трофеев.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.