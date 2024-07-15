Колыванов: Италия — разочарование Евро, впервые вижу такую разобранную сборную

Известный российский специалист Игорь Колыванов назвал сборную Италии главным разочарованием Евро-2024. Напомним, команда Лучано Спаллетти вылетела на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии.

«Однозначно разочарованием этого чемпионата Европы являются итальянцы, которые очень слабо провели групповые матчи, а также матч со Швейцарией. У Италии не было моментов в матчах с серьёзными соперниками. Что с испанцами, что с хорватами, которые их переиграли, а также со швейцарцами итальянцы по воротам пробили всего один раз. Не знаю, что произошло. Но физически команда выглядела очень плохо. Я впервые вижу такую разобранную сборную Италии», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.