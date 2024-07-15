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«Убиты горем». Кейн — о поражении Англии в финале Евро-2024

«Убиты горем». Кейн — о поражении Англии в финале Евро-2024
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался по итогам финального матча Евро-2024 с национальной командой Испании.

«Убиты горем, что не смогли достичь того, над чем так усердно работали. Это был долгий и трудный турнир, и я так горжусь ребятами и сотрудниками сборной. В конечном итоге мы не достигли нашей цели, и нам придётся с этим смириться, но, как всегда, мы поднимемся, отряхнёмся и будем готовы снова сражаться в футболке сборной Англии. Спасибо всем фанатам, которые верили в нас и поддерживали до самого конца!» — написал Кейн в социальной сети X (ранее Twitter).

Сетка плей-офф Евро-2024

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
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