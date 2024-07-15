WhoScored представил символическую сборную из лучших футболистов Евро-2024

Популярный аналитический интернет-портал WhoScored представил символическую сборную из лучших футболистов прошедшего чемпионата Европы — 2024.

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия).

Защитники: Йозуа Киммих (Германия), Яка Бийол (Словения), Пепе, Нуну Мендеш (оба — Португалия).

Полузащитники: Ламин Ямаль, Даниэль Ольмо, Фабиан Руис (все — Испания), Коди Гакпо (Нидерланды).

Нападающие: Кай Хаверц (Германия), Килиан Мбаппе (Франция).

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Испанцы одержали победу — 2:1.