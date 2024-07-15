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Леандро Паредес поделился эмоциями от победы сборной Аргентины на Кубке Америки — 2024

Леандро Паредес поделился эмоциями от победы сборной Аргентины на Кубке Америки — 2024
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Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес поделился эмоциями после победы своей национальной команды в финале Кубка Америки — 2024. Напомним, аргентинцы обыграли Колумбию со счётом 1:0.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

«Играть в этой футболке, играть за эту страну, играть за своих товарищей по команде, за свою семью и за своих друзей — это великая гордость, я наслаждаюсь каждой минутой в этой сборной», — приводит слова Паредеса TyC Sports в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, финальный матч проходил на стадионе «Хард Рок» в Майами. Встреча завершилась со счётом 1:0 (ДВ). Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.

Аргентина стала самой титулованной командой в истории Копы. На её счету 16 титулов. Второе место занимает сборная Уругвая – 15 побед. Замыкает тройку сборная Бразилии – 9 побед.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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