Леандро Паредес поделился эмоциями от победы сборной Аргентины на Кубке Америки — 2024

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес поделился эмоциями после победы своей национальной команды в финале Кубка Америки — 2024. Напомним, аргентинцы обыграли Колумбию со счётом 1:0.

«Играть в этой футболке, играть за эту страну, играть за своих товарищей по команде, за свою семью и за своих друзей — это великая гордость, я наслаждаюсь каждой минутой в этой сборной», — приводит слова Паредеса TyC Sports в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, финальный матч проходил на стадионе «Хард Рок» в Майами. Встреча завершилась со счётом 1:0 (ДВ). Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.

Аргентина стала самой титулованной командой в истории Копы. На её счету 16 титулов. Второе место занимает сборная Уругвая – 15 побед. Замыкает тройку сборная Бразилии – 9 побед.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.