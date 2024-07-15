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Аршавин назвал игрока сборной Англии, который напомнил ему полузащитника «Зенита»

Аршавин назвал игрока сборной Англии, который напомнил ему полузащитника «Зенита»
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Бывший российский футболист Андрей Аршавин назвал игрока сборной Англии, который напомнил ему хавбека санкт-петербургского «Зенита».

«Я вчера первый раз на Майну пристально посмотрел. Это человек вообще без эмоций, он, мне кажется, вообще жёлтых карточек не может получать. Он мне, кстати, Димку Васильева из «Зенита» напомнил. Он также так вальяжненько бегает, что-то там пяточкой хотел обыграть на фланге, потерял [мяч]», — заявил Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Сетка плей-офф Евро-2024

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
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