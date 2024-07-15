Егор Титов выделил Ольмо среди лучших игроков Евро-2024

Бывший хавбек и капитан «Спартака» Егор Титов выделил полузащитника сборной Испании Даниэля Ольмо среди лучших игроков Евро-2024.

«Как правило, лучшие — из команды-чемпиона. Ямаля называли лучшим молодым игроком. Хотя я бы убрал это вообще. Не нужно это — молодой игрок, старый… Это футболисты. Я бы давал только награду «Лучший футболист турнира». Конечно, это Ямаль. А так пришлось высасывать из пальца. Против Родри не имею вообще ничего. Очень интересный футболист. Не могу сказать, что он ярко выступил на Евро, но полезно для испанцев, у него есть огромная доля успеха.

Мне очень понравился Ольмо — как он выглядел, забивал хорошие мячи и был лидером. У испанцев, как это было раньше, это поголовно или футболисты «Барселоны», или «Реала Мадрид». Ольмо — игрок «Лейпцига». Мне кажется, что будет хороший трансфер для кого-то», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.