Аршавин — о финале Евро-2024: Уолкер жрал и ел Уильямса, тот его испугался
Поделиться
Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался по итогам финального матча чемпионата Европы — 2024, в котором играли сборные Испании и Англии (2:1).
«Англия не испугалась и перешла с пяти [защитников] на четыре, меня это, кстати, удивило. И очень уверенно. Уолкер жрал и ел этого Уильямса, и Уильямс его, кстати, вообще испугался, и очень удивительно, что он забил первый гол, и потом несколько ещё опасных атак создал», — заявил Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»
Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47' 1:1 Палмер – 73' 2:1 Оярсабаль – 86'
Комментарии
- 15 июля 2024
-
16:18
-
16:16
-
16:10
-
16:08
-
16:06
-
16:06
-
15:55
-
15:50
-
15:49
-
15:39
-
15:35
-
15:33
-
15:24
-
15:21
-
15:20
-
15:13
-
15:10
-
15:05
-
15:03
-
15:03
-
14:58
-
14:50
-
14:49
-
14:47
-
14:45
-
14:44
-
14:42
-
14:37
-
14:30
-
14:28
-
14:24
-
14:15
-
14:15
-
13:59
-
13:51