Аршавин — о финале Евро-2024: Уолкер жрал и ел Уильямса, тот его испугался

Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался по итогам финального матча чемпионата Европы — 2024, в котором играли сборные Испании и Англии (2:1).

«Англия не испугалась и перешла с пяти [защитников] на четыре, меня это, кстати, удивило. И очень уверенно. Уолкер жрал и ел этого Уильямса, и Уильямс его, кстати, вообще испугался, и очень удивительно, что он забил первый гол, и потом несколько ещё опасных атак создал», — заявил Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.