«Редкостное просто». Гурцкая сравнил финалы Испания — Англия и Аргентина — Колумбия

Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил прошедшие финалы чемпионата Европы — 2024 и Кубка Америки — 2024.
«Я просто скажу, что был вчера финал Испания — Англия и был финал Аргентина — Колумбия, в этот же день. Я могу сказать, Испания — Англия — это был шедевр, потому что там было говнище редкостное просто. Хуже, чем матч Аргентина – Колумбия… Обе команды перепугались этого финала», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»
Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Испанцы одержали победу — 2:1.
В финале Кубка Америки играли Аргентина и Колумбия. Матч проходил на стадионе «Хард Рок» в Майами. Встреча завершилась со счётом 1:0 (ДВ). Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.
- 15 июля 2024
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