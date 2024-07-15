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«Редкостное просто». Гурцкая сравнил финалы Испания — Англия и Аргентина — Колумбия

«Редкостное просто». Гурцкая сравнил финалы Испания — Англия и Аргентина — Колумбия
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Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил прошедшие финалы чемпионата Европы — 2024 и Кубка Америки — 2024.

«Я просто скажу, что был вчера финал Испания — Англия и был финал Аргентина — Колумбия, в этот же день. Я могу сказать, Испания — Англия — это был шедевр, потому что там было говнище редкостное просто. Хуже, чем матч Аргентина – Колумбия… Обе команды перепугались этого финала», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Испанцы одержали победу — 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

В финале Кубка Америки играли Аргентина и Колумбия. Матч проходил на стадионе «Хард Рок» в Майами. Встреча завершилась со счётом 1:0 (ДВ). Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    
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