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«Спартак» — «Насаф»: Мелёшин удвоил преимущество красно-белых

«Спартак» — «Насаф»: Мелёшин удвоил преимущество красно-белых
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В эти минуты московский «Спартак» проводит свой заключительный товарищеский матч перед началом нового сезона Российской Премьер-Лиги. Соперником красно-белых стал «Насаф» из Узбекистана. Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 июля 2024, понедельник. 14:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
Насаф
Карши, Узбекистан
1:0 Денисов – 13'     2:0 Мелёшин – 43'     3:0 Зорин – 45'    

На 43-й минуте форвард «Спартака» Павел Мелёшин удвоил преимущество своей команды.

Напомним, минувший сезон «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Москвичи набрали 50 очков за 30 туров. В 1-м туре нового сезона РПЛ красно-белые в гостях сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры запланировано на 17:30 мск.

В предыдущем товарищеском матче «Спартак» уступил московскому «Динамо» в серии послематчевых 11-метровых (1:1, 4:5 по пен.).

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