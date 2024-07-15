Тренер сборной России: решись Саутгейт убрать Кейна сразу, у Англии было бы больше толку

Тренер сборной России Николай Писарев высказался по итогам финального матча чемпионата Европы — 2024, в котором играли национальные команды Испании и Англии (2:1).

«У любого тренера есть план Б, как действовать. И вот в данном случае я могу сказать, что ещё не только по замене одного игрока, а ещё и по счёту надо уметь менять. Вот смотри, вчера как только вышел нападающий вместо Кейна, этот Уоткинс, уже даже прессинг пошёл другой. Он уже нёсся не трусцой, как Кейн бежал. Вот что мог сделать Кейн даже в плохой форме? Это хотя бы на спринте атаковать или вратаря, или центрального защитника, просто бежать, пугать его, чтобы тот безадресно лупил.

У Кейна даже этого не было, поэтому я могу сказать, что, если бы Саутгейт решился убрать Кейна, не из-за нефартовости, а из-за того, что он просто не в лучшем состоянии сейчас, и сразу поставить вот этого Уоткинса, я думаю, было бы больше толку намного у англичан, сто процентов. А уже Палмер, вышедший на замену, это вот это матч-менеджмент», — заявил Писарев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»