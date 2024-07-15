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Радимов оценил замену Мораты в финале Евро-2024 Испания — Англия

Радимов оценил замену Мораты в финале Евро-2024 Испания — Англия
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Бывший российский футболист Владислав Радимов оценил замену нападающего сборной Испании Альваро Мораты в финале Евро-2024 с Англией.

«Замена Мораты, мне кажется, обусловлена. Либо он устал, сам попросил, потому что другого объяснения не могу [дать]. Именно во втором тайме он стал играть гораздо сильнее, мне кажется. И как раз выход из обороны, когда англичане прессинговать стали, была длинная передача несколько раз, прям сразу длинная в Морату, он подставлял», — заявил Радимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Сетка плей-офф Евро-2024

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
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Новости. Футбол
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