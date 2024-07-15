Радимов оценил замену Мораты в финале Евро-2024 Испания — Англия

Бывший российский футболист Владислав Радимов оценил замену нападающего сборной Испании Альваро Мораты в финале Евро-2024 с Англией.

«Замена Мораты, мне кажется, обусловлена. Либо он устал, сам попросил, потому что другого объяснения не могу [дать]. Именно во втором тайме он стал играть гораздо сильнее, мне кажется. И как раз выход из обороны, когда англичане прессинговать стали, была длинная передача несколько раз, прям сразу длинная в Морату, он подставлял», — заявил Радимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.