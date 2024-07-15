Радимов проанализировал гол Уильямса с передачи Ямаля в финале Евро Испания — Англия

Бывший российский футболист Владислав Радимов прокомментировал гол вингера Испании Нико Уильямса в финале Евро-2024 со сборной Англии.

«Мне кажется, первый гол — это, скорее, заслуга испанцев, нежели ошибка. Вот вы говорите — не успел закрыть. Ну да, прибежал, но они вышли из обороны. И я скажу, пас Карвахаля внешней Ямалю — это вообще замечательно. И ещё, вы видели движение Мораты, когда он вбегал? Могла пойти ему передача Ямаля. Он не стал отдавать, он нашёл лучшее продолжение и вывел Нико Уильямса.

Не знаю, случайно или нет, но я думаю, что он специально покатил под одно касание, то есть там даже думать не надо было Уильямсу, ему надо было первым касанием попасть в угол», — заявил Радимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»