БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин назвал лучшего игрока Евро-2024

Андрей Аршавин назвал лучшего игрока Евро-2024
Комментарии

Бывший российский футболист Андрей Аршавин назвал лучшего игрока прошедшего чемпионата Европы — 2024.

«Если честно, суперъяркой звезды я не увидел на этом первенстве. Вообще, мне кажется, большинство звёзд были уставшие. Конечно, наверное, ярче всё-таки засветились Ольмо и Ямаль, но я выбрал Родри, потому что, мне кажется, он был самым важным игроком для этой сборной, несмотря на Карвахаля и так далее. Поэтому я назову Родри», — заявил Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android