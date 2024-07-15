Андрей Аршавин назвал лучшего игрока Евро-2024

Бывший российский футболист Андрей Аршавин назвал лучшего игрока прошедшего чемпионата Европы — 2024.

«Если честно, суперъяркой звезды я не увидел на этом первенстве. Вообще, мне кажется, большинство звёзд были уставшие. Конечно, наверное, ярче всё-таки засветились Ольмо и Ямаль, но я выбрал Родри, потому что, мне кажется, он был самым важным игроком для этой сборной, несмотря на Карвахаля и так далее. Поэтому я назову Родри», — заявил Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.