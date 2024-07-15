Андрей Аршавин назвал лучшего игрока Евро-2024
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Бывший российский футболист Андрей Аршавин назвал лучшего игрока прошедшего чемпионата Европы — 2024.
«Если честно, суперъяркой звезды я не увидел на этом первенстве. Вообще, мне кажется, большинство звёзд были уставшие. Конечно, наверное, ярче всё-таки засветились Ольмо и Ямаль, но я выбрал Родри, потому что, мне кажется, он был самым важным игроком для этой сборной, несмотря на Карвахаля и так далее. Поэтому я назову Родри», — заявил Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»
Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся накануне, 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47' 1:1 Палмер – 73' 2:1 Оярсабаль – 86'
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