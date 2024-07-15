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Дмитрий Булыкин назвал сборную Нидерландов открытием чемпионата Европы — 2024

Дмитрий Булыкин назвал сборную Нидерландов открытием чемпионата Европы — 2024
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Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин назвал открытием чемпионата Европы — 2024 национальную команду Нидерландов.

«Открытием этого турнира является молодёжь сборной Испании. Среди сборных выделю Нидерланды, потому что они прошли в полуфинал Евро и это хорошее достижение для них, а также Швейцарию и Турцию, которые показали неплохой футбол.

Плей-офф Евро-2024

Разочарованием Евро-2024 являются итальянцы, французы, которые ничего не забили и на них возлагали надежды, а также англичане, показавшие скучный футбол. Я говорю о разочаровании не в плане результата, а в плане показанного футбола», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная Нидерландов дошла до полуфинала Евро-2024.

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