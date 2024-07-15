Титов: если бы не гол Беллингема со Словакией, англичане давно бы уехали с Евро домой

Бывший хавбек и капитан «Спартака» Егор Титов поделился мыслями об игре некоторых сборных на прошедшем чемпионате Европы — 2024.

«Испания сыграла практически все матчи с соперниками из десятки лучших сборных Европы: Хорватия, Италия, Германия, Франция и Англия. Можно сказать однозначно, что Испания — выиграла этот Евро заслуженно. Футбол вышел на первое место. Наконец-то!

Мне казалось, в какой-то момент, особенно после первой игры, что немцы могут стать открытием — они шли одними из фаворитов. Испанцы шли четвёртыми-пятыми среди. Но хорошо, что закончилось именно так. Первый тайм финала казалось, что Англия так и продолжит играть. Будет пытаться довести до дополнительного времени, потом, возможно, и до серии пенальти. Увы, но про футбол говорить не приходится. Саутгейт выстроил свою систему, которая, наверное, давала результат на отдельно взятом этапе. Мы говорим про чемпионат Европы. Здесь главное — результат. Думаю, любой болельщик сборной Англии простил не столь яркий футбол. А мы помним, что если бы не гол Беллингема буквально за 30 секунд до конца основного времени со Словакией, то они уже давно бы уехали домой. А так финал. Надо было тоже протерпеть пять-шесть минут, и, возможно, Англия выиграла бы этот чемпионат», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.