Алип — о гегемонии «Зенита»: ну так получается, выигрываем

Защитник «Зенита» Нуралы Алип ответил на вопрос о гегемонии сине-бело-голубых в России.

«Зенит» доминирует и везде побеждает? Ну так получается — выигрываем, слава богу. Где я окажусь в будущем? Это уже не ко мне вопрос, к агенту с этим лучше обратиться. Я работаю», — приводит слова Алипа «РБ Спорт».

Напомним, действующим победителем Российской Премьер-Лиги является как раз санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». Отметим, что 13 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России. Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. Кампания будет проводиться с 20 июля 2023 года по 24 мая 2024-го.