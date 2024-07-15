«Уровня Месси вряд ли». Радимов — о перспективах Ламина Ямаля

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о перспективах 17-летнего нападающего сборной Испании Ламина Ямаля.

— Влад, Ямаль. Нас ждёт, какая-то новая суперзвезда в футболе?

— Ну, уровня Месси вряд ли, наверное, а так, конечно же, он будет один из лучших в мире, если он будет так же прогрессировать и если его минуют травмы, потому что в таком возрасте играть столько игр, сколько он, это, конечно, чревато. Но, как мне кажется, ему дозируют нагрузку», — заявил Радимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Отметим, что 17-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль — первый игрок в истории чемпионатов Европы, который отметился голом или результативной передачей во всех матчах плей-офф на одном турнире. Также Ямаль стал лучшим ассистентом Евро, самым молодым автором гола в истории турнира и лучшим молодым игроком чемпионата Европы.