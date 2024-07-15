«Работал за маленькую зарплату». Писарев назвал лучшего тренера Евро-2024

Известный российский специалист Николай Писарев назвал лучшего тренера чемпионата Европы. По мнению Писарева, таковым является главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску.

«Легко Саутгейта за 5,8 [миллиона] взять. Де ла Фуэнте, которого ведёт федерация уже сколько лет, он в тёплой ванне, можно сказать. Хорошо быть Муратом Якином, когда помощники за тебя там всё говорят, а ты стоишь. Саньолем в Грузии с целой россыпью талантливых футболистов грузинских.

А вот Йордэнеску работал вообще в тяжелейших условиях. Вы же знаете, как тяжело румынскими футболистами управлять. Я хочу отметить тренера, который работал в тяжёлых условиях, за маленькую зарплату, с непростыми футболистами, и занял первое место в группе», — заявил Писарев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»