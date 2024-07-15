«Этот гол войдёт в историю». Аршавин — о лучшем забитом мяче Евро-2024

Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался о забитом мяче полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в ворота национальной команды Словакии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 ударом через себя.

«Этот гол войдёт в историю сборной Англии. Если бы они победили, это бы вообще реликвия была бы. Я не знаю, там на «Уэмбли» бы висело лет пятьдесят», — заявил Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, словаки вели в счёте вплоть до 90+5-й минуты, когда Джуд Беллингем забил ответный мяч ударом через себя и перевёл встречу в дополнительное время, где англичане смогли забить второй гол.

Англичане дошли до финала Евро-2024, где уступили Испании (1:2). Отметим, что сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.