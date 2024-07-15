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Дмитрий Кузнецов: у сборной Испании на Евро не было слабых мест

Дмитрий Кузнецов: у сборной Испании на Евро не было слабых мест
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о сборной Испании, которая накануне выиграла чемпионат Европы — 2024.

«Сборная Испании показывала самый зрелый, привлекательный и комбинационный футбол, используя фланги. У испанцев не было слабых мест. Будет ли Испания долго греметь? Когда-то всё это заканчивается, это нормально. Они выиграли два чемпионата Европы и один чемпионат мира, а потом пошла смена поколений и всё. Но в Испании сейчас поколение Ямаля и Уильямса, которые являются молодыми, но не портят игру», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сетка плей-офф Евро-2024

Напомним, финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии, состоялся 14 июля. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.

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