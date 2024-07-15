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«Спартак» разгромил узбекский «Насаф» в товарищеском матче

«Спартак» разгромил узбекский «Насаф» в товарищеском матче
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Сегодня, 15 июля, московский «Спартак» провёл свой заключительный товарищеский матч перед началом нового сезона Российской Премьер-Лиги. Соперником красно-белых стал «Насаф» из Узбекистана. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Встреча завершилась разгромной победой российской команды — 3:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 июля 2024, понедельник. 14:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
Насаф
Карши, Узбекистан
1:0 Денисов – 13'     2:0 Мелёшин – 43'     3:0 Зорин – 45'    

На 12-й минуте защитник Даниил Денисов вывел «Спартак» вперёд. На 43-й минуте форвард красно-белых Павел Мелёшин удвоил преимущество своей команды. На 45-й минуте полузащитник Даниил Зорин сделал счёт 3:0.

Напомним, минувший сезон «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Москвичи набрали 50 очков за 30 туров. В 1-м туре нового сезона РПЛ красно-белые в гостях сыграют с «Оренбургом». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. Начало игры запланировано на 17:30 мск.

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